Kocaeli\'de AK Parti adayı Erol Ölmez, Kefken Mahallesi\'nde projelerini anlattı

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Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, Kefken Mahallesi'nde vatandaşlara projelerini anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Ölmez, Kefken Mahallesi ve Kefken Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Ölmez, projelerini anlatarak mahalle sakinlerinden destek istedi.

Mahallede karşılaştığı çocuklara hediyeler veren Ölmez, iş yerlerini de ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Ölmez, yaptığı konuşmada, Kandıra için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "Halkımızı, sokağımızı dinliyoruz. Biz halkın yanındayız ve halkın adamıyız. Vatandaşlarımız ne istiyorsa, daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Hükümetimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bizlerin yanında. Hep birlikte el ele vererek, Kandıra için çalışacağız. Kandıra'yı yeni bir eforla yönetmeye devam edeceğiz. Bizlere vereceğiniz desteğe layık olacağız." ifadelerini kullandı.