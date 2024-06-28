Kandıra Cezaevinde çamaşırhane yangını: 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kandıra Cezaevinde çamaşırhane yangını: 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde çıkan yangında, kurutma makinesinde çıkan yangın sonucu 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çamaşırhanede hasar meydana geldi.

28.06.2024 09:09
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangında, 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.

Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra Cezaevinde çamaşırhane yangını: 4 mahkum ve 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi - Son Dakika

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