Kandıra'da 2 plajda deniz yasağı kaldırıldı

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra ilçesinde 2 plajda denize giriş yasağı kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün Kovanağzı ve Kerpe plajları vatandaşların kullanımına açıldı.

Kandıra'daki diğer tüm sahillerde ise elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize giriş yasağı devam ediyor.

Vatandaşlardan, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanlarda denize girmeleri isteniyor.