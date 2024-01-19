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Kandıra'da baraj suyunda mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika
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Kandıra'da baraj suyunda mahsur kalan genç kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alana giren bir genç, Namazgah Barajı'nda kayboldu. Panikle suya giren genç, çevredekilerin haber vermesi üzerine ekipler tarafından kurtarıldı. Genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Kandıra\'da baraj suyunda mahsur kalan genç kurtarıldı
19.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:04
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakırcaali Mahallesi'nde ormanlık alana giren E.G. (18), Namazgah Barajı'nın Karagöllü Mahallesi'ne geldiğinde kaybolduğunu fark etti.

Bu sırada panikle barajın karşı şeridine geçmek için suya giren genç, başarılı olamayınca bağırmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine baraja jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bot ile sudan çıkartılan E.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen E.G'nin bir süre suda kalmasından dolayı hipotermiye girdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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