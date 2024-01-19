Kandıra\'da baraj suyunda mahsur kalan genç kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çakırcaali Mahallesi'nde ormanlık alana giren E.G. (18), Namazgah Barajı'nın Karagöllü Mahallesi'ne geldiğinde kaybolduğunu fark etti.

Bu sırada panikle barajın karşı şeridine geçmek için suya giren genç, başarılı olamayınca bağırmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine baraja jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bot ile sudan çıkartılan E.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen E.G'nin bir süre suda kalmasından dolayı hipotermiye girdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.