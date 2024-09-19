Kandıra\'da Boğulma Tehlikesi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşler, hastanede tedavi altına alındı.
Sakarya'dan denize girmek için Cebeci Halk Plajı'na gelen Gökdeniz (23) ile kardeşi Mücahit A'nın (15) suda çırpındığını gören arkadaşları, çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla sudan çıkarılan kardeşler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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