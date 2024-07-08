Kandıra'da Denizde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Bağırganlı Mahallesi'nde denize giren Ertuğrul Kubilay ile Mustafa Özdemir, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Kıyıdakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, gözden kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Kubilay ile Özdemir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.