Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?