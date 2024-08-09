Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.