Kandıra'da Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün 09.30 itibariyle Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum ve Sarısu plajlarında denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.