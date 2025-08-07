Kandıra'da Denize Girme Yasağı Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün ve yarın Sarısu, Uzunkum, Tuzağzı, Dikili ve Babalı plajları dışında bulunan alanların yüzmeye açıldığı kaydedildi.

Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmesi istenen açıklamada, yasaklanan bölgelerde denize girilmemesi gerektiği bildirdi.