Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Babaköy Mahallesi Kefken Yolu üzerinde seyreden Zeynel A. yönetimindeki 41 N 5120 plakalı kamyonet bilinmeyen nedenle yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kazanın ardından trafiğe kapanan yol kamyonetin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika
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