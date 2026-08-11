Kandıra'da Kaybolan Genç Bulundu
Kandıra'da denizde kaybolan 25 yaşındaki gencin cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.
Kurtyeri Mahallesi mevkisindeki Kumcağız Plajı'nda dün denize giren İbrahim Ç. (25) bir süre sonra gözden kayboldu.
Gencin bulunması için Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları, jandarma, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.
Ekipler, Miço Koyu'ndaki kayalıklarda gencin cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkarılan İbrahim Ç'nin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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