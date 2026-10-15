Kandıra'da mahsur kalan kişi kurtarıldı, Kocaeli ve Sakarya'da eğitime ara verildi - Son Dakika
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Kandıra'da mahsur kalan kişi kurtarıldı, Kocaeli ve Sakarya'da eğitime ara verildi

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Kandıra\'da mahsur kalan kişi kurtarıldı, Kocaeli ve Sakarya\'da eğitime ara verildi
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Kocaeli ve Sakarya'da sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve yolları su bastı. Kandıra ve Karasu'da mahsur kalanlara ekipler müdahale etti, bazı yollar kapandı; olumsuz hava nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü iki ilde eğitime ara verildi.

KOCAELİ/ Kocaeli ve Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve yolları su bastı.

Kandıra ilçesinde etkisini artıran yağışın ardından özellikle kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi.

Bağırganlı Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma başlattı.

Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde ise taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan otomobildeki A.B. mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekiplerince kurtarılan A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, önlem olarak köprüyü ulaşıma kapattı.

Akçaova ve Seyrek mahallelerinde de bazı yolları su bastı. Belediye, jandarma ve İSU ekiplerinin su tahliyesi ve kapanan yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Sağanak, İzmit ilçesinde de su baskınlarına neden oldu. Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi, biriken yağmur suları nedeniyle su altında kaldı.

Sakarya

Sakarya'da gün boyunca süren yağış, kuzey tarafında yerini sağanağa bıraktı.

Sağanak nedeniyle Karasu ilçe merkezinde binaların bodrum katlarını su bastı, yollar sular altında kaldı.

Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arası ulaşıma kapandı. Yolun Adatepe mevkisinde araçlar mahsur kaldı. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Bölgede jandarma, emniyet, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca jandarma ve polis ekipleri, güzergahın iki yönünde sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA
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