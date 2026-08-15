Kandıra'da Plajlarda Denize Girme Yasağı Kaldırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı kaldırıldı, diğerlerinde devam ediyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağı, bazı plajlar için kaldırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe ve Miço Kadınlar plajlarında denize girilmesine yeniden izin verildiği bildirildi.
Açıklamada, ilçedeki diğer plajlarda yasağın devam ettiği belirtilerek, yasağın sürdüğü bölgelerde denize girilmemesi istendi.
Kaynak: AA
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