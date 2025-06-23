Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki yaşlı çift yaralandı.
Hüseyin K. (77) idaresindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, İzmit istikameti Cicili Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Fatma K. (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fatma K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Trafik Kazası: Yaşlı Çift Yaralandı - Son Dakika
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