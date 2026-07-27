Kandıra'daki Gemi İhalesi Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kandıra'daki Gemi İhalesi Sonuçsuz Kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandıra açıklarında atıl durumdaki 'Rapid' gemisi için yapılan ihale alıcı çıkmadığı için sonuçsuz kaldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında karaya oturduktan sonra uzun süredir atıl durumda bulunan Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisi için düzenlenen ihale, alıcı çıkmaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Kefken Liman Başkanlığınca, 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, yaklaşık 7 milyon 411 bin 754 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan gemiye teklif verilmedi.

1991 yapımı, 81,07 metre uzunluğundaki ve 1574 grostonluk Tanzanya bayraklı "Rapid" isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025'te sürüklenerek karaya oturmuş, 14 Kasım 2025'ten bu yana Kefken Adası mevkisinde atıl durumda bulunuyordu.

Geminin yeniden ihaleye çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği, devam eden hukuki süreç kapsamında icra yoluyla satışının da gündeme gelebileceği öğrenildi.

Öte yandan, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca aynı gün düzenlenen ihalede, 5 Mayıs 2023'ten bu yana Hereke demir bölgesinde atıl durumda bulunan, 10 milyon 637 bin 550 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan Kamerun bayraklı "Sefora" isimli kuru yük gemisi ise ihaleye katılan tek firma tarafından satın alındı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kandıra'daki Gemi İhalesi Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:33:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Kandıra'daki Gemi İhalesi Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.