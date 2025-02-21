Kangal'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Kangal'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kangal'da taşımalı eğitime 21 Şubat'ta ara verildi.

21.02.2025 00:46
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Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kangal'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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