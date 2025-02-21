Kangal'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."