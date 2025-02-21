Sivas'ın Kangal ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kangal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemize bağlı köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlayan temel eğitim ve ortaöğretim kapsamındaki tüm taşıma merkezi okullarımızda 21 Şubat Cuma günü eğitime ara verilmiştir."
Son Dakika › Güncel › Kangal'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?