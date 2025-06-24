Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
V.Ö. (63) yönetimindeki 23 LH 927 plakalı otomobil, Kangal ilçesi Kuruayşe köyü yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan E.N.Ö. (23) ve N.E.Ö. (62) yaralandı.
Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kangal'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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