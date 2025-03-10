Kangal Köpekleri Kışın Mutlu, Yazın Depresif - Son Dakika
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Kangal Köpekleri Kışın Mutlu, Yazın Depresif

Kangal köpekleri soğuk havalarda mutlu, sıcak yaz günlerinde ise depresif hale geliyorlar.

10.03.2025 13:28
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Anadolu aslanları soğukta tedavi, sıcakta ise depresif oluyor

SİVAS - Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen kangallar, kış aylarını motive bir şekilde atlattı. Soğuk havanın yanı sıra kar yağışından mutlu olan kangal köpekleri, soğuk havaların tadını çıkardı.

Kangal için soğuk terapi, sıcak depresyon

Uzman kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerinin mevsimsel geçişlerdeki yapılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zekası, çevikliği, gücü ve sadakati ile dünyanın en iyi sürü köpeği olarak gösterilen kangalların kış aylarında mutlu ve motive olduğunu söyleyen Yıldız, sıcak yaz günlerinde daha depresif olduğunu ifade etti. Kangal köpeklerinin kar yağışı ve soğuk havalarda çok mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Yıldız, "Bu hayvanlar kış hayvanları. Bu hayvanlar kış aylarında yeniden doğuyor. Soğuk havalarda daha rahat mobilize oluyor ve kendilerini buluyorlar. Kangal köpekleri için kış bir terapidir. Yazın çok ciddi problemler yaşıyorlar. Kangallar; kene ve pire ile sürekli mücadele eden soğuk iklim hayvanlarıdır. Yaz aylarında kangallar ölü ruha bürünür hale geliyor. Yerdeki kene vb. hayvanların yanı sıra gökteki sıcaktan da depresif problemleri oluyor. Yerinden kalkmaz hale geliyor ama havalar soğumaya başladığında gerçek kangalı görmeye başlıyoruz" dedi.

"Kangalın konforu kar, kış ve soğuktur"

Şubat ayında etkisini gösteren soğuk havalarda kangal köpeklerini gözlemlediklerini ifade eden Yıldız, "Sıfırın altında 27 derecelerde kangalları açık arazide yatarken buluyoruz. Bazen yağan kar, üzerini kapatıyor, altından kangallar çıkıyor. Kangalın konforu kar, kış ve soğuktur. Alaska kurdu gibi soğuğa dayanıklı bir canlıdır. Yağan karlar kangallar için ciddi bir motivasyon. Ekim ayıdan mart ayı sonuna kadar kangalları canlı bir şekilde görebiliriz. Ancak sıcaklar başladığında kangalların içine kapandığını ve depresif bir hale geldiğini anlayabilirsiniz. Kangal gerçekten sıcak iklimlerin ırkı değildir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kangal Köpekleri Kışın Mutlu, Yazın Depresif - Son Dakika

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