Kangal Termik Santrali'nin Külleri Bölge Halkı ve Doğa İçin Tehdit Oluşturuyor

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın Gürün ilçesinde 35 yıldır faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'nde elektrik üretimi için yakılan kömürlerin küllerinin bölge halkı ve doğa için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar ağaçlarından meyve yerine kül topluyorlar. Yetkililerin bu konuya duyarlı olmasını, bu tesisle ilgili gerekli işlemleri yapmasını ve bu kül dağlarının bir an önce rehabilite edilmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Gürün ilçesinde yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretimi için yakılan kömürlerin küllerinin yarattığı tehlikeye işaret etmek için Mağara köyüne ziyarette bulunarak, vatandaşlarla görüştü.

Köy ile santralin arasının yaklaşık 200 metre olduğunu belirten Karasu, köy halkının ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı. Yörede yaşayan vatandaşlarda önemli sağlık sorunları oluştuğunu aktaran Karasu, "Köylerde, tarımda ve hayvancılıkta büyük verim kayıpları oluşuyor. Vatandaşlar ağaçlarından meyve yerine kül topluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ulaş Karasu, şunları söyledi:

"Bunun adı vahşi madenciliğin adıdır. Bu kül dağları ile madencilik faaliyeti yürütülemez. Yapılması gereken, yetkililerin bu kül dağlarını yok etmeleridir. Ancak, Kangal Termik Santrali sorumluluklarını yıllardır sorumluluklarını bir türlü yerine getirmiyor. Bunları toprak ile kapatıp sulamaları ve yeşillendirmeleri gerekirken, yıllardır sulama tesisini bile kurmayan bir tesis ile karşı karşıyayız. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, buradaki vatandaşlarımızın mahkemeye başvuru hakları var ve bu yol açık. Zaten hukuk önünde haklarını da arayacaklar. Bizler de burada yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu kül dağlarına ve termik santralin yöneticilerinin sorumsuzluğuna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Oluşan kanserojen tehlikesi nedeniyle tek bir vatandaşımızın dahi hayatını kaybetmesine asla izin vermemeliyiz."

Köyde yaşayan vatandaşların maskeyle sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını, evlerinde balkonlarına dahi çıkamadıklarını vurgulayan Karasu, "Yetkililerin bu konuya duyarlı olmasını bu tesisle ilgili gerekli işlemleri yapmasını ve bu kül dağlarının bir an önce rehabilite edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Köy Yardımlaşma Derneği Başkanı: "Bir an önce çözüm bulunsun"

Mağara Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Atmaca da yapı kullanma izni olmayan, ancak ruhsat verilen santrale ÇED raporuna göre 2018 yılına kadar iki adet filtre takılması gerekirken halen takılmadığı anlattı.

Atmaca, "Biz bu külün bir katliam olduğunu, doğamıza, insanlarımıza, hayvanlarımıza zarar verdiğini, katlettiğini ağaçlarımızı yok ettiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Köydeki vatandaşlarımız sokağa çıkamıyorlar. Yaşlılarımız köylerine gelip dinlenemiyor, torunlarını getirip burada sevemiyorlar. Başka yerlere gitmek zorunda kalıyoruz. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.