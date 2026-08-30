Kano'da Atlı Geçiş Töreni - Son Dakika
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Kano'da Atlı Geçiş Töreni

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Nijerya'nın Kano eyaletinde ilk kez Mevlid-i Nebi dolayısıyla geleneksel atlı tören düzenlendi.

Nijerya'nın Kano eyaletinde Mevlid-i Nebi dolayısıyla ilk kez geleneksel atlı geçiş töreni düzenlendi.

Kano Emiri Sanusi Lamido Sanusi'nin de katıldığı törende, geleneksel kıyafetler giyen atlılar, özenle süslenmiş atlarıyla geçiş yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Mevlid-i Nebi, dualar ve geleneksel törenlerle kutlandı.

Törene katılan Ahmad Hassan Lolloki, yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, Kano eyaletinde ilk kez bu kapsamda atlı bir tören düzenlenmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Lolloki, "Peygamber sevgisi için burada toplandık. Kano eyaletinde Mevlid-i Nebi için ilk kez böyle bir tören düzenleniyor. Bu bizim için çok önemli. Allah'a şükrediyoruz." dedi.

Katılımcılardan Umar Shehu Usman da etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün çok mutluyuz. Bu bir ilk ancak son olmasını istemiyoruz. Bu geleneğin devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kano eyaletinde İslami geleneklerle yerel kültürün bir arada yaşatıldığı etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Nijerya, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

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