Kanser Hastalarına Ücretsiz Saç Bakımı

ANKARA'da Zübeyde Hanım Konukevi'nde konaklayan onkoloji hastaları ile refakatçilerine ücretsiz saç bakımı yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan 200 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Konukevi'nde ilçedeki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar konaklıyor. Türkiye'nin dört bir yanından tedavi için Ankara'ya gelen hastalar ve refakatçilerine saç bakımı yapıldı. Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği'nin de desteğiyle konukevinde kalan 2'si erkek, 10'u kadın 12 hastanın saçları kesilip, bakımları yapıldı. Bazı hasta yakınları da destek için saçlarını kestirdi.

Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği Kurucu Başkanı Çiğdem Kuzucu, kanser tedavisi gören hastaların bağışıklık sistemlerinin zayıf olması nedeniyle dışarıdaki kuaför salonlarına gitmelerini istemediklerini belirterek, "Hastalarımızı enfeksiyondan korumak için gönüllü kuaförlerimizi bugün buraya davet ettik. Hastalarımızın saçlarını kestik, bakımlarını yaptık ve 'yanınızdayız' mesajını vermek istedik. Saçını kaybeden birçok hasta aynaya bakmak istemiyor. Saç, özellikle kadınlar için kimliğin önemli bir parçası. Saçları yeniden uzamaya başlayan hastalarımıza şekil vererek kendilerini daha iyi hissetmelerini amaçladık. Sadece hastalarımızı değil, tedavi sürecinde büyük yük üstlenen refakatçilerini de düşündük. Onların da saç bakımını yaparak moral vermek istedik" dedi.