Kanser Hastalarına VR Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanser Hastalarına VR Desteği

Kanser Hastalarına VR Desteği
23.06.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi, kanser tedavisinde sanal gerçeklik gözlüğü ile hastaların eğitimine destek sağlıyor.

ANKARA Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uluslararası ortak kurumlarla iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında, kanser hastalarının tedavi sürecini desteklemek amacıyla sanal gerçeklik gözlüğü (VR) geliştirildi.

Ankara Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen STAC (Stronger Together Against Cancer) Projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve uluslararası ortak kurumların iş birliğiyle kanser hastalarının tedavi sürecine yönelik VR tabanlı eğitim içerikleri geliştirdi. Hastaların, tedavi sürecinde doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında gözlüğü takan hasta, kendisini üç boyutlu ve etkileşimli bir ortamın içinde buluyor. Burada uzmanlar tarafından hazırlanan senaryolarla; tedavi sırasında nasıl beslenmesi gerektiğini, hangi yiyeceklerden uzak durması gerektiğini, ağız ve diş bakımını nasıl yapacağını, kemoterapi, immünoterapi gibi ilaçların vücutta nasıl etki gösterdiğini ve tedavi sürecindeki psikolojik zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini görsel ve işitsel olarak öğreniyor. Projenin yürütücüsü kanser araştırmacısı doktor Nihal Kayır, STAC'ın uluslararası ortaklı bir proje olduğunu belirterek, Türkiye'deki üniversiteler, hastaneler, kamu kurumları, il sağlık müdürlükleri ve kanser alanında faaliyet gösteren hasta derneklerinin projede yer aldığını söyledi. Doktor Kayır, "Projemiz, kansere karşı birlikte güçleniyoruz anlayışıyla ortaya çıktı. Temel hedef kitlemiz, kanser hastaları. Kliniklerde uygulanan ilaç ve radyasyon tedavilerinin yanında, hastaların tedavi sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi eksikliklerini tespit ettik. Bunun üzerine hastaların eğitimine odaklanan bir proje geliştirdik" dedi.

'VR GÖZLÜKLERİ ÖĞRENME DERİNLİĞİ SAĞLIYOR'

Eğitimin, tedavinin önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan doktor Nihal Kayır, hazırlanan içeriklerde VR teknolojisinden yararlanıldığını belirterek, "Broşür, görsel materyal ya da video gibi öğrenme yöntemlerinin yanında sanal gerçeklik gözlükleri hastalarda öğrenme derinliği oluşturuyor. Bu da bilginin kalıcılığı ve doğruluğu açısından bizi son derece motive ediyor" diye konuştu.

Proje kapsamında hazırlanan tüm içeriklerin uzman ekipler tarafından oluşturulduğunu ifade eden doktor Kayır, "Türkiye'nin önde gelen onkologları, hematologları, farmakologları, onkoloji diyetisyenleri ve psikologlarıyla birlikte çalışıyoruz. Şu an için yapay zeka kullanmıyoruz. İçerikler tamamen bilim kurullarımız tarafından hazırlanıyor ve hastaların anlayabileceği şekilde senaryolaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

'HEDEF TÜM TÜRKİYE VE DÜNYA'

STAC Projesi'nin 4 temel konu başlığını ele aldığını söyleyen doktor Kayır, "Bunlardan ilki beslenme, ikincisi ağız ve diş sağlığı. Hastalarımızın ağız bakımı, tedavi sürecinin önemli bir parçası. Üçüncü konu psikolojik destek ve hastaların sürece yaklaşımı. Son başlık ise ilaçların vücuttaki yolculuğu. Hastalarımızın korktuğu veya çekindiği pek çok konuyu sanal gerçeklik ortamında deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'den 5 farklı ilin dahil olduğu bir pilot çalışma yürütüyoruz. Sonuçlara göre diğer hastanelerle iş birliği yaparak daha fazla hastaya ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyada ilk kez projelendirilen bu çalışmanın önce ülkemizde, ardından uluslararası ölçekte yaygınlaşmasını istiyoruz. En büyük heyecanımız, bu projenin Türkiye'de ve dünyada ilk kez uygulanıyor olması. Gelecekte tüm hastaların kliniklerde standart eğitim yöntemi olarak bu içeriklerden yararlanmasını hedefliyoruz" dedi.

'ÇOK KAPSAMLI VE ÖĞRETİCİ BİR İÇERİK HAZIRLANMIŞ'

Kanser tedavisini tamamlayan Pelin Uzunoğlu da VR gözlüğü deneyimlediğini belirterek, "4 Haziran 2024'te meme kanseri tanısı aldım. Eylül 2025 itibarıyla tüm tedavilerimi tamamladım. VR gözlüğü ilk denediğimde bu kadar gelişmiş bir proje beklemiyordum. Gözlüğü taktığınız anda yanınızda bir onkoloji diyetisyeni beliriyor ve sizinle birlikte mutfakta dolaşıyor. Hangi besinleri tüketmeniz, hangilerinden uzak durmanız gerektiğini hem görsel hem işitsel olarak anlatıyor" diye konuştu.

Tedavi sürecine hakim olduğunu düşündüğünü ancak gözlüğü kullandıktan sonra yeni bilgiler öğrendiğini ifade eden Uzunoğlu, "Her şeyi detaylı bildiğimi düşünüyordum ancak gözlüğü kullandıktan sonra bilmediğim birçok nokta olduğunu fark ettim. Özellikle beslenme konusunda çok kapsamlı ve öğretici bir içerik hazırlanmış. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Hastalarına VR Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kanser Hastalarına VR Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.