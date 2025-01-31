Kanserde Yapay Zeka Dönemi

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Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserde yapay zeka çağının başladığını ve hızla ilerlediğini belirterek, "Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte." dedi.

Prof. Dr. Altuntaş, bugün başlayan ve 2 Şubat'ta sona erecek olan "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi"ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kanserde erken tanı sayesinde tedavinin başarı oranının yüzde 90-95'lere kadar çıkabildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının kanser erken teşhis merkezlerinde taramalar yapıldığını anımsatan Altuntaş, "Likit biyopsiler, sanal biyopsiler, sentetik biyopsiler, önümüzdeki süreçlerde kanserin erken teşhisine katkı sağlayacak. Özellikle likit biyopsilerin hem erken teşhiste hem de tedavi sonrası takipte kanser yönetimine çok büyük katkılar sağladığını bilmekte ve görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gelişmiş ülkelerde kanser tedavisinde kimyasal ilaçların 2035'ten sonra hemen hemen hiç kullanılmayacağını da kaydetti.

Kanser teşhislerinde yapay zekanın rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altuntaş, "Kanserde yapay zeka çağı başlamıştır ve hızla ilerlemektedir. Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte. Tanı, tedavi, takip ve yeni moleküllerin geliştirilmesi konusunda her alanda çok ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Kongrede, kanser tanı tedavisinde ve ilaç geliştirilmesinde yapay zekanın kullanımı, kök hücre nakli, immünoterapi, hedefli tedaviler, kanser aşıları, hücresel ve genetik tedaviler, kanserde destek tedavileri ve klinik araştırmalar gibi güncel gelişmeler ele alınacak.