Kanserde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanserde Yapay Zeka Dönemi

Prof. Dr. Altuntaş, kanserde yapay zekanın yönetimi dönüştürdüğünü ve erken tanı oranını artırdığını belirtti.

31.01.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserde yapay zeka çağının başladığını ve hızla ilerlediğini belirterek, "Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte." dedi.

Prof. Dr. Altuntaş, bugün başlayan ve 2 Şubat'ta sona erecek olan "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi"ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, kanserde erken tanı sayesinde tedavinin başarı oranının yüzde 90-95'lere kadar çıkabildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının kanser erken teşhis merkezlerinde taramalar yapıldığını anımsatan Altuntaş, "Likit biyopsiler, sanal biyopsiler, sentetik biyopsiler, önümüzdeki süreçlerde kanserin erken teşhisine katkı sağlayacak. Özellikle likit biyopsilerin hem erken teşhiste hem de tedavi sonrası takipte kanser yönetimine çok büyük katkılar sağladığını bilmekte ve görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, gelişmiş ülkelerde kanser tedavisinde kimyasal ilaçların 2035'ten sonra hemen hemen hiç kullanılmayacağını da kaydetti.

Kanser teşhislerinde yapay zekanın rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altuntaş, "Kanserde yapay zeka çağı başlamıştır ve hızla ilerlemektedir. Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte. Tanı, tedavi, takip ve yeni moleküllerin geliştirilmesi konusunda her alanda çok ciddi katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Kongrede, kanser tanı tedavisinde ve ilaç geliştirilmesinde yapay zekanın kullanımı, kök hücre nakli, immünoterapi, hedefli tedaviler, kanser aşıları, hücresel ve genetik tedaviler, kanserde destek tedavileri ve klinik araştırmalar gibi güncel gelişmeler ele alınacak.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Eğitim, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanserde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kanserde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.