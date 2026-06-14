Beylikdüzü'nde Umut Balonları 9 Yaşındaki Almira İçin Gökyüzüne Bırakıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Umut Balonları 9 Yaşındaki Almira İçin Gökyüzüne Bırakıldı

14.06.2026 16:04  Güncelleme: 16:35
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4. evre nöroblastomu yenen 9 yaşındaki Almira Turhan için Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinlikte gökyüzü balonlarla renklendi. Tutuklu Belediye Başkanı Çalık da destek mesajı gönderdi.

(İSTANBUL) - Kanseri yenerek hayata yeniden gülümseyen 9 yaşındaki Almira Turhan için Beylikdüzü'nde özel kutlama yapıldı. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ailenin mutluluğuna ortak olurken gökyüzü umut balonlarıyla renklendi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise avukatları aracılığı ile sosyal medya hesabı üzerinden Almira'ya destek mesajı gönderdi.

9 yaşındaki Almira Turhan, 4'üncü evresinde teşhis edilen Nöroblastom (böbrek üstü bezi kanseri) nedeniyle yaklaşık 2 yıl süren zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamladı. Kemoterapi, akıllı ilaç tedavisi ve ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Almira, aynı zamanda Tip 1 diyabet hastası olmasına rağmen tüm süreç boyunca umudunu ve mücadele azmini koruyarak kanseri yenmeyi başardı.

Tedavi sürecinin ardından ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi içerisinde bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde büyük bir dayanışmaya dönüştü. Etkinlikte, Almira'nın arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek ailenin sevincine ortak oldu.

MUTLULUK VE UMUT BİR ARADA

Etkinliğin en duygusal anı ise yüzlerce balonun aynı anda gökyüzüne bırakılması oldu. Alkışlar eşliğinde gökyüzüne yükselen balonlar, Almira'nın sağlık mücadelesindeki başarısını ve benzer süreçten geçen çocuklara verilen umut mesajlarını simgeledi. Ayrıca etkinlik alanında, çocuklar için ikram alanları ve palyaçolar ile şenlik havası yaşandı. Çocuklar, gençler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği özel buluşmada dayanışma ve birlik duygusu ön plana çıktı.

"GÖKYÜZÜNE BIRAKILAN BALONLARIN TEDAVİ GÖREB TÜM ÇOCUKLARA VE AİLELLERİNE UMUT OLSUN"

Kanseri yenerek sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Almira, "Ablamın paylaştığı video sayesinde çok sayıda destek mesajı aldık. Bu benim için unutulmaz bir an oldu, herkese teşekkür ederim" dedi.

Almira'nın anne ve babası ise gökyüzüne bırakılan balonların tedavi gören tüm çocuklara ve ailelerine umut olmasını dilediklerini ifade etti.

ÇALIK'TAN ALMİRA'YA DESTEK MESAJI

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık da avukatları aracılığı ile sosyal medya hesabından Almira'ya destek mesajı gönderdi. Çalık mesajında, şunları kaydetti:

"Almira, benim cesur yürekli güzel kızım, yaşadıklarını öğrendiğimde içimde büyük umut filizlendi. Umutlandım, çünkü seninle aynı mücadeleyi veren her evladımız ve ailesi için başarmanın mümkün olduğunu gösterdin. Bana aynı yollardan geçmiş, hastalığı tüm zorluklara rağmen geride bırakmış, ailesine ve sevdiklerine kavuşarak hayata sımsıkı tutunmuş Mehmet'i bir kez daha hatırlattın. Keşke bu satırları yazmak yerine, aynı gökyüzüne umutlarımızı ve senin mücadelenin zaferini simgeleyen balonlarımızı birlikte bırakabilseydik. Bilmeni isterim ki artık sen Beylikdüzü ailemizin bir evladısın. Tüm komşularımız seni sevgiyle bağrına basacak, pazar günü gökyüzüne yükselecek her balon senin cesaretine, azmine ve kazandığın bu büyük zafere eşlik edecek. Ben de fiziken aranızda olamasam da kalbim ve dualarımla senin yanında olacak, gökyüzüne yükselen her balonda senin mutluluğunu hissedeceğim."

DESTEĞE DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Zafer kutlamasına katılanlar arasında bulunan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, Almira'nın hikayesinin, yalnızca bir sağlık mücadelesinin değil, aynı zamanda sevginin, aile desteğinin, sağlık çalışanlarının özverisinin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar güçlü sonuçlar doğurabileceğinin de simgesi olduğunu söyledi. Topaloğlu, "Beylikdüzü Belediyesi olarak her çocuğun sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir geleceği hak ettiğine inanıyor; bu inançla sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, hastalık süreci nedeniyle okuluna uzun bir süre ara vermek durumunda kalan Almira'nın eğitimindeki eksiklikleri gidermesine destek olmak amacıyla Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültürsem kurs programlarıyla yardımcı olunacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Umut Balonları 9 Yaşındaki Almira İçin Gökyüzüne Bırakıldı - Son Dakika

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