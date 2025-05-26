Kanseri Yenen Ali Asaf İçin Adıyaman\'da Balon Uçurma Etkinliği

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kanseri yenen küçük Ali Asaf'ın en büyük hayali olan balon uçurma isteğine kayıtsız kalmadı. Sancaktepe'den sonra Ali Asaf için balonlar bu kez Adıyaman semalarında yükseldi.

Henüz 8 aylıkken lösemi teşhisi konulan ve 3 yaşında kanseri yenen Ali Asaf'ın babası Samet Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz" sözleriyle herkesi duygulandırmıştı.

Baba Demir'in bu çağrısı kısa sürede büyük bir dayanışmaya dönüştü.

İlk olarak Sancaktepe'de binlerce kişi dün bir araya gelerek renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Bu anlamlı buluşmanın ardından Adıyaman Belediyesi de harekete geçti.

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague Final Four şampiyonluk maçı öncesinde Eğriçay Parkı'na dev ekran kuran belediye, vatandaşlara yüzlerce kırmızı beyaz balon dağıttı. Maç öncesinde Ali Asaf için gökyüzüne bırakılan balonlar, Adıyaman semalarında umut, sevinç ve dayanışmanın simgesi oldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ali Asaf'ın zaferinin herkes için bir umut olduğunu belirterek, buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.