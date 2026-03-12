Tuzla Belediyesi'nden Kanseri Yenen Almira İçin Balonlu Kutlama

(İSTANBUL)- Kanseri yenerek hayata yeniden tutunan 5 yaşındaki Almira için Tuzla'da anlamlı bir kutlama düzenlenecek. Almira'nın annesi Leman Rüzgar'ın sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Almira ile buluşan Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, vatandaşları 22 Mart'taki kutlamaya davet etti.

Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Almira, Tuzla'da balon uçurmak istediğini dile getirdi. Almira'nın bu isteği üzerine Tuzla Belediyesi de özel bir etkinlik organize etti. Almira'nın annesi Leman Rüzgar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Tuzla Belediyesi'ne seslenerek, "Balonlar bu sefer Almira için 22 Mart'ta Tuzla Meydanı'nda uçuyor. Almira kanseri yendi. Doğum gününde bir balon ile bize eşlik eder misiniz?" dedi.

"Tüm Tuzlalı komşularımızı bekliyorum"

Almira'nın annesi Rüzgar'ın çağrısına yanıt veren Başkan Bingöl, Almira ile bir araya gelerek, 22 Mart Pazar günü Tuzla Sahil Tören Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinliğe, tüm Tuzlalıları davet etti. Almira'nın kanseri yendiğini belirten Başkan Bingöl, kutlama yapmak istediklerini belirterek, "22 Mart günü saat 14.00'te Tuzla Sahil Tören Alanı'nda bir araya geliyor ve kanseri yenişini kutluyoruz. Bu umutlu yolculuğunda Almira'nın sonuna kadar yanındayız. Tüm Tuzlalı komşularımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.