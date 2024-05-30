Kanseri Yenen Hemşire, Evde Sağlık Hizmeti Vererek Hastalara Moral Oluyor - Son Dakika
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Kanseri Yenen Hemşire, Evde Sağlık Hizmeti Vererek Hastalara Moral Oluyor

Kanseri Yenen Hemşire, Evde Sağlık Hizmeti Vererek Hastalara Moral Oluyor

Antalya'da kanseri yenen hemşire Fatma Yıldız, evde sağlık hizmeti vererek yatalak, engelli ve yaşlılar ile kanser hastalarının tedavisine katkı sağlıyor ve moral veriyor. Yıldız, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları tecrübe ederek hastalara pozitif enerji veriyor.

30.05.2024 11:21
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Antalya'da, aldığı yoğun tedaviyle kanseri yenen 25 yıllık hemşire Fatma Yıldız, ev ev dolaşıp bakımını yaptığı yatalak, engelli ve yaşlılar ile kanser hastalarının hem tedavisine katkı sağlıyor hem de onlara moral oluyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin evde sağlık hizmeti biriminde görev yapan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Yıldız, iki yıl önce meme kanserine yakalandı.

Tetkiklerin ardından ameliyat edilen Yıldız, kemoterapi sürecinde özenle baktığı saçlarını kaybetmesine rağmen yaşama sıkıca tutundu. Tedavi sürecinde izole olduğu için 2 yaşındaki çocuğuna dahi sarılamayan Yıldız, kemoterapi, radyoterapi başta olmak üzere zorlu bir tedavi sürecinin ardından meme kanserini yenmeyi başardı.

Çok sevdiği mesleğine dönen Yıldız, yöneticilerinin yorulmaması için daha rahat edebileceği servise alınması teklifini reddederek, evde sağlık hizmeti alan hastalarına koştu.

Tekrar çıkan saçlarını kırmızıya boyayan Yıldız, kent merkezinden kırsala evde sağlık hizmeti alan yatalak, engelli ve yaşlılar ile kanser hastalarının imdadına koşuyor. Hastalardan kan alan, ateşini, tansiyonunu ölçen, yaralarına pansuman yapan Yıldız, özellikle kanser hastalarıyla sohbet ederek onlara psikolojik destek sağlıyor.

Yıldız, AA muhabirine, 7 yaşındayken boğazından ve bacağından köpek ısırması sonucu ağır yaralandığını, götürüldüğü hastanedeki görevli hemşire annesine kötü davrandığı için hemşire olmaya karar verdiğini söyledi.

Sevgi ve empati yeteneği olan bir hemşire olmaya çalıştığını anlatan Yıldız, mesleğinde hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Memesinde iki yıl önce kitle olduğunu fark edince biyopsi alınarak kanser teşhisi konulduğunu vurgulayan Yıldız, "Başlarda süreç kolay olmuştu ancak ameliyattan 45 gün sonra en zor dönem başladı. Tedavi sürecini biliyorsun ama bunu kendinde uygulamak zor. Kemoterapiden sonra saçlarım tutam tutam elime geliyordu. Eşimle ağlaya ağlaya evde saçımızı kazıdık." dedi.

Yıldız, 6 kür kemoterapi aldığını, radyoterapi tedavileri de yaz ayına denk geldiği için vücudunda yanıklar oluştuğunu ifade etti.

"Pozitif enerji versin diye saçımı kırmızıya boyadım"

İnsanların hayatına dokunmak için evde sağlık hizmeti biriminde çalıştığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Evde sağlık hizmeti alan çok fazla kanser hastam var, empati kuruyorum. Kanseri yenmiş birisi olarak tecrübelerimi anlatıyorum. Kanser kelimesine teslim olmamak, duygularımızı esir almasına izin vermemek gerekiyor. Motivasyon, psikoloji o kadar önemli ki bizzat yaşadım. Güçlü olacaksın, karser oldum diye karalar bağlamayacaksın. Pozitif enerji versin diye saçımı kırmızıya boyadım, hastalar da seviyor."

Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarından 83 yaşındaki Kerim Şimşek de Fatma hemşireyi görünce mutlu olduğunu, evde sağlık hizmetinin hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Kızı Zuhal Şimşek de beynine pıhtı atan ve mesane kanseri olan babasının evde sağlık hizmeti ekibi sayesinde moral bulduğunu belirterek, "Fatma hemşire babamın mimarı oldu." dedi.

Kendisi de akciğer kanseri olan ve 12 yıldır yatağa bağlı yaşam süren kanser hastası oğlunun bakımını yapan anne Ayten Özay ise Fatma hemşireden aldığı güç ve destekle çocuğunun bakımını yaptığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Fatma Yıldız, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanseri Yenen Hemşire, Evde Sağlık Hizmeti Vererek Hastalara Moral Oluyor - Son Dakika

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