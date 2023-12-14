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Kanseri Yenen Kadın, Hayatını Kanser Hastası Çocuklara Adadı - Son Dakika
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Kanseri Yenen Kadın, Hayatını Kanser Hastası Çocuklara Adadı

Samsun'da 5 kez kanseri yenen Sema Danışmaz, kanser hastası çocuklara destek olmak için 25 yıldır LÖSAM çatısı altında gönüllü olarak çalışıyor. Devletin kanser ilaçlarında vatandaşlara yardımcı olmasını isteyen Danışmaz, çocukların ilaçlarını ödeyin çağrısı yapıyor.

Kanseri Yenen Kadın, Hayatını Kanser Hastası Çocuklara Adadı
14.12.2023 - 10:24,
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SAMSUN'da 5 kez yakalandığı kanseri her seferinde yenen Sema Danışmaz (58) hayatını kanser hastası çocuklara adadı. Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, 25 yıldır bu derneği içerisindeyim. Burada çocuklarla ve ailelerle iç içeyiz. Onların neye ihtiyacı varsa LÖSAM olarak biz yanlarındayız dedi.

Samsun'da yaşayan ve 16 yaşından itibaren belirli periyotlarda lenf kanseri, koltuk altı nüksü, meme kanseri, tiroit kanseri ve böbrek kanseri olan Sema Danışmaz, her seferinde bu hastalığı yenip hayata tutunmayı başardı. 25 yıldır da LÖSAM çatısı altında gönüllü olarak çocuklar ve ailelerine destek olan Danışmaz, bu süreçte onlara maddi manevi destek oluyor. Samsun'a ilik nakli olmak için Türkiye'nin birçok yerinden gelen hastalarla yakından ilgilenen Sema Danışmaz, 25 yıldır bu derneğin içerisindeyim. Şu anda sosyal işler başkanlığını yapıyorum. Burada çocuklarla ve ailelerle iç içeyiz. Çocukların ve ailelerin neye ihtiyacı varsa LÖSAM olarak biz onların yanındayız dedi.

'DEVLETİMİZİN İLAÇLAR KONUSUNDA YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUZ'

Devletin bazı ilaçları karşılamadığını ve bu nedenle maddi zorluk yaşayan ailelerin büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Danışmaz, Bazı ilaçların maliyeti çok büyük. Bir ilaç 58 bin TL. Dernek olarak hayırseverlerin yardımıyla bu ailelerimize katkı vermeye çalışıyoruz ama bir yere kadar. Devletin kanser ilaçlarında vatandaşlarımıza yardımcı olmasını bekliyoruz. Eğer çocuklarımız bu ilaçları almazsa ölecekler. Lütfen bu çocuklarımızın ilaçlarını ödeyin. Biz ilaçların ve tedavinin haricinde hiçbir şey istemiyoruz diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM OKULA GİTMEK

En büyük hayalinin okula gitmek olduğunu belirten lösemi hastası İrem Memiş (7), Okula gitmeyi çok istiyorum ama şu anda gidemiyorum. 1,5 senedir lösemi hastasıyım. En büyük hayalim iyileşip okula gitmek ifadelerini kullandı.

1,5 senedir lösemi tedavisi gördüğünü söyleyen Nazmi Karahasan (10) ise Giresun'un Bulancak ilçesinden tedavi için Samsun'a geldim. Maalesef hastalığımın yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldım. Nakil oldum. İyileştiğimde tekrar okuluma devam edeceğim dedi.

'BU HASTALIK YENİLEBİLECEK BİR HASTALIK'

Bazı ilaçlarının SGK tarafından karşılanmadığını belirten lösemi hastası Nazmi Karahasan'ın annesi Mine Karahasan (27) da 3 çocuğum var. Oğlum 8,5 yaşında lösemiye yakalandı. Şu anda 10 yaşında. Yaklaşık 1,5 senedir tedavi görüyoruz. İlik nakli oldu. Nakil zamanla biraz zorladı ama çok şükür şu anda iyiyiz. LÖSAM'ın destekleriyle ayakta duruyoruz. İlaçlarımızın bir kısmı karşılanıyor, bir kısmı da karşılanmıyor. Bazı ilaçlarımız pahalı olduğu için karşılanmıyor. Bunu LÖSAM ve hayırsever vatandaşlar karşılıyor. Löseminin değil, bizim çocuklarımızın kazanmasını istiyoruz. Bu hastalık yenilebilecek bir hastalık diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Türkiye, Lösemi, Samsun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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