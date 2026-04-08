Kantin Ürünleri Maliyeti %30 Arttı

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, artan akaryakıt fiyatlarına işaret ederek, son bir ayda su ve içecek grupları olmak üzere kantin ürün maliyetlerinin yüzde 25-30 oranında arttığını söyledi.

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, devlet okullarındaki kantinlerde yaşanan gelişmeleri anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), devlet okullarında 20 yılını dolduran 10 bin dolayında kantin için ihaleye çıkma kararı aldığını belirten Şahin, bu kararın iptali için Danıştay 8. Dairesi'nde dava açtıklarını söyledi.

Şahin, "Davanın olumsuz sonuçlanması durumunda bu yıl aralık ayında ülke genelinde yaklaşık 10 bin okul kantini ihaleye açılacak" dedi. İhaleye çıkılmasının iki olumsuz yansıması olacağını savunan Şahin, "Birincisi, kantin işletmecileri sırf daha yüksek kira elde etmek için heba edilecek, tecrübe ve liyakat, yüksek kira karşılığında değiştirilecek. İkincisi, fahiş kiralara verilecek okul kantinlerinde buna paralel artacak yüksek ürün fiyatları sebebiyle zaten kantine gelip alışveriş yapamadan boynu bükük ayrılan öğrenci sayısı artıracak" diye konuştu.

Ortaokul ve liselerde, kantinlere borç yazdırma uygulamasının sürdüğünü kaydeden Şahin, öğrencilerin ve ailelerinin ekonomide yaşanan sorunlardan olumsuz etkilendiğini kaydederek, "Maalesef, kantine borç yazdıran öğrencilerin hesabını kapatmak için bugüne dek hayırsever veya başka bir kurum görmedik" dedi.

ABD-İsrail-İran savaşı ile artan akaryakıt fiyatlarına işaret eden Şahin, kantinlere ürün sağlayan tedarikçi firmaların taşıma maliyetlerini anında zam olarak ürünlere yansıttığını, son bir ayda su ve içecek grupları olmak üzere kantin ürün maliyetlerinin yüzde 25-30 oranında yükseldiğini söyledi.

Bayram Şahin, Oda olarak fiyat tarifesinde eğitim yılı sonuna dek artış yapmayacaklarını belirterek, "Ancak kantin kiralarına muhammen bedel tespit komisyonunda yüzde 200-300 oranında fahiş artış yapan okul idarecileri ve aile birliği başkanları bu zor günlerde öğrencilere destek olmazsa ne zaman olacaklar" diye sordu.