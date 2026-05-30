Kanye West İstanbul\'da Konser Verdi

Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konsere dakikalar kala müzikseverler tribünlerdeki yerlerini aldı. Çok sayıda ünlü isim de dünyaca ünlü sanatçıyı dinlemek için stadyuma geldi.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği ve Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin katılacağı konser için müzikseverler, etkinliğe dakikalar kala tribünlerdeki yerlerini aldı. 120 bin kişinin katılımıyla rekor kırılması beklenen organizasyona çok sayıda ünlü isim de katıldı. Oyuncular Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Hazar Ergüçlü ile müzik grubu Mentra'nın üyeleri de stadyuma gelen isimler arasında yer aldı.