Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kanye West İstanbul'da Konser Verdi

Kanye West İstanbul\'da Konser Verdi
30.05.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 120 bin kişilik konsere başladı, ünlüler katıldı.

Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği konsere dakikalar kala müzikseverler tribünlerdeki yerlerini aldı. Çok sayıda ünlü isim de dünyaca ünlü sanatçıyı dinlemek için stadyuma geldi.

Grammy ödüllü ABD'li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda vereceği ve Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce kişinin katılacağı konser için müzikseverler, etkinliğe dakikalar kala tribünlerdeki yerlerini aldı. 120 bin kişinin katılımıyla rekor kırılması beklenen organizasyona çok sayıda ünlü isim de katıldı. Oyuncular Alina Boz, Şükrü Özyıldız, Nilperi Şahinkaya ve Hazar Ergüçlü ile müzik grubu Mentra'nın üyeleri de stadyuma gelen isimler arasında yer aldı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kanye West, Ünlüler, Magazin, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

20:43
Dembele’nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:46:44. #7.13#
SON DAKİKA: Kanye West İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.