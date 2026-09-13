KAOS GL 15 ilde süren operasyonlarda 50\'ye yakın gözaltı olduğunu açıkladı

(ANKARA) - KAOS GL, 15 ilde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler, hak savunucuları ve bazı iş yerlerine yönelik operasyonlarda gözaltı, arama ve ifade işlemlerinin sürdüğünü açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen "Ailem Güvende" operasyonlarında 5 il merkezli ve 15 ili kapsayan soruşturmalarda 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlemler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)'den operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, gece saat 01.00'den itibaren başta Ankara, Mersin, İstanbul ve İzmir olmak üzere 15 ilde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler, bağımsız hak savunucuları ve bazı iş yerlerine yönelik operasyonların başladığı, dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin evlerine polis baskını yapıldığı, şehir dışında bulunan kişilerin ise Ankara'ya götürülmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

KAOS GL'nin Ankara'daki ofisinde de arama yapıldığı, baskınlar sırasında telefon, bilgisayar, tablet, taşınabilir bellek ve benzeri elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.

12 EYLÜL'DE ÇOK SAYIDA SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

KAOS GL'nin açıklamasına göre, 12 Eylül'de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2026/9559 sayılı kararıyla 17 Mayıs Derneği, ÜniKuir Haber Sitesi, Pembe Hayat Derneği, SPoD, Genç LGBTİ+ Derneği, Lambdaistanbul, Muamma LGBTİ+ ve Velvele'ye ait internet sitelerine erişim engeli getirildi. Aynı karar kapsamında çok sayıda X/Twitter ve Instagram hesabı hakkında da erişim engeli kararı verildi. X'in bazı hesapları Türkiye'den görünmez kıldığı belirtildi.

KAOS GL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

KAOS GL, derneğe yönelik soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütüldüğünü ve soruşturma evrakında derneğin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında "müstehcenlik içeren paylaşımlar" bulunduğunun öne sürüldüğünü aktardı. Dernek, soruşturma evrakında hangi somut yayın veya paylaşımların suçlamaya gerekçe gösterildiğinin belirtilmediğini bildirdi.

MERSİN, İZMİR VE İSTANBUL'DA İŞLEMLER

KAOS GL'nin paylaştığı bilgilere göre, Mersin'de Muamma LGBTİ+ Derneği ve Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği'ne yönelik işlemler yapıldı. Dernek yöneticilerinin gözaltına alındığı, Mersin'de ayrıca "fuhuş" soruşturması/operasyonu kapsamında işlemler yürütüldüğü belirtildi. Kuşadası'nda en az iki LGBTİ+ aktivistinin gözaltına alındığı, bazı bağımsız aktivistlerin evlerine gidildiği ve gözaltı veya ifade işlemleri yürütüldüğü aktarıldı.

İzmir'de en az bir aktivistin "fuhuş" operasyonu kapsamında gözaltına alındığı, kentteki işlemlerin kapsamı ve kişi sayısına ilişkin teyit sürecinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da ise Beyoğlu ve Şişli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, Taksim, Cihangir ve İstiklal Caddesi çevresindeki, aralarında LGBTİ+ gece kulüpleri ile masaj salonlarının da bulunduğu belirtilen adreslerde ve iş yerlerinde arama yapıldığı aktarıldı. KAOS GL, operasyonların farklı dosyalar kapsamında yürütüldüğünü ve dosyalarda birden fazla suç isnadının bulunduğunu bildirdi.

GÖZALTI VE İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

KAOS GL'nin açıklamasında, edinilen güncel bilgilere göre 50'ye yakın LGBTİ+ hak savunucusu, dernek yöneticisi ve kurucusu, üye, eski dernek yöneticisi ve bağımsız aktivistin gözaltına alındığı veya haklarında ifade/gözaltı işlemi yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, operasyonların, gözaltı, ifade ve arama süreçlerinin devam ettiği, gözaltı sayıları, soruşturmaların kapsamı, farklı şehirlerdeki işlemler arasındaki bağlantı, suç isnatları ve erişim engeli kararlarının uygulanma durumunun değişebileceği aktarıldı.