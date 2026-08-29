Kapadokya'da Balon Turları Ertelendi - Son Dakika
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Kapadokya'da Balon Turları Ertelendi

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonları yarın da uçuş gerçekleştiremeyecek.

Kapadokya'da iki gündür sıcak hava balon turlarını engelleyen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Kapadokya bölgesinde peribacalarıyla kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balonu uçuşları, bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar ve yağmur nedeniyle dün ve bugün yapılamadı.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerin ardından yarın sabah düzenlenmesi planlanan balon turları da ertelendi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: AA

Kapadokya, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Balon Turları Ertelendi - Son Dakika

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