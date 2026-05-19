Kapadokya'da Balon Turları Hava Şartları Nedeniyle İptal - Son Dakika
19.05.2026 10:44
Kapadokya'da etkili hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonu turları 3 gündür yapılamıyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, hava şartları nedeniyle sıcak hava balonu turları yapılamadı. Bölgeye balon için gelen yerli ve yabancı turistler, hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sepetlerine Türk bayrakları asılan balonlar, uçuş yapmak üzere Göreme beldesindeki alana getirildi. Bölgede etkili olan yağmur ve rüzgar gibi olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür sıcak hava balonu turları yapılamadı. Balon turu, bugün de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu iptal edildi. Kapadokya bölgesine sıcak hava balonuna binmek ve seyretmek için kalkış alanına gelen yerli ve yabancı turistler, hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

'İPTAL OLMASI ÜZDÜ AMA ÇEKECEĞİZ'

Kocaeli'den turla bölgeye gelen ve ellerinde Türk bayrakları olan grup, Aşk Vadisi'nde günün anlamına hitaben 'Gençlik Marşı'nı söyledi. Ankara'dan gelen Derya Taşan, "Biz Ankara'dan kalabalık bir şekilde geldik. 9 kişi balonları izlemek ve binmek için fakat iptal olduğunu öğrendik. Üzüldük ve burada çok büyük bir topluluk var. Herkes üzgün birkaç gündür iptal oluyormuş. Bugün kalkacağını söylemişlerdi" dedi.

Kapadokya'ya gelen Tuğçe Uçak ise "Ankara'dan geliyoruz. Bu gün malum 19 Mayıs. Balonları izlemeye gelmiştik. Malum hava şartlarından dolayı iptal olduğunu son dakikada öğrendik. Bu kadar yoğun bir kalabalık varken son dakika iptal olması tabii ki bizi üzdü. Bu kadar insanı da üzdü. Sadece burada bir fotoğraf çekip bununla kalacağız diye düşünüyorum maalesef. Şu anda elimizden başka bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

