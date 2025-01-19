Kapadokya'da Endonezyalı Turist Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kapadokya'da Endonezyalı Turist Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de otelde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşındaki Endonezyalı turist hayatını kaybetti.

19.01.2025 18:16
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Nevşehir'de Endonezyalı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki bir otelde konaklayan 63 yaşındaki Endonezyalı turist Usdekman A, Kapadokya turu için beklediği otel lobisinde rahatsızlanarak yere yığıldı.

Görevlilerin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Endonezyalı turistin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Turistin, 17 Ocak'ta kızı ve damadı ile bölgeye geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da Endonezyalı Turist Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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