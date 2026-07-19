Kapadokya'da Kahvaltıyla Balon Keyfi

Kapadokya'daki işletmeler, sıcak hava balonlarının gün doğumunda oluşturduğu manzarayı kahvaltı konseptiyle birleştirerek turizmde yeni bir çekim unsuru oluşturdu.

Geçen yıl 4 milyonun üzerinde turist ağırlayan Kapadokya'da, gün doğumuyla birlikte gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonları, uçuşa katılanların yanı sıra teraslarda kahvaltı yapmak isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, geceden itibaren yerli ve yabancı konukları ağırlamak için hazırlıklara başlayan kahvaltı mekanları, ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Sıcak hava balonlarının doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldüğü manzarayı izleyerek kahvaltı yapan turistler, bu anları fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyor.

Balonların peribacaları ile bütünleştiği manzarada kahvaltı yapan ziyaretçilerden Emre Döver, bölgede güneşin ilk ışıklarıyla oluşan manzaranın kendileri için unutulmaz bir deneyim sunduğunu belirterek, "Hem rengarenk balonların süslediği gökyüzünü izliyor hem de bu güzel manzarada çayımızı yudumlayarak kahvaltı yapıyoruz. Bence anlatılmaz yaşanır, herkese tavsiye ederim." dedi.

Merve Konukaldı da Kapadokya'da keyifli vakit geçirdiklerini, manzara ve kahvaltı uyumunu beğendiğini söyledi.

Kafe işletmecisi Halil Atay ise turizmin yoğun olduğu dönemlerde yoğunluklarının arttığını dile getirdi.

Atay, gün doğumunda balon manzarasına karşı kahvaltı yapmak isteyen konuklardan günler öncesinden rezervasyon talepleri aldıklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz kahvaltılarının yanı sıra bu eşsiz manzarayı fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştiriyor. Balon manzarası işletmemizin tercih nedenlerinden biri haline geldi. Personellerimizle birlikte konuklarımıza üst düzey hizmet sunarak, onların Kapadokya'dan güzel anı ve duygularla ayrılmalarını sağlamak adına gayret gösteriyoruz." diye konuştu.