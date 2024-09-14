Kapadokya'da Peribacaları İncelemesi - Son Dakika
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Kapadokya'da Peribacaları İncelemesi

Kapadokya\'da Peribacaları İncelemesi

UNESCO, Kapadokya'daki peribacalarının korunmasına yönelik incelemelerde bulundu.

14.09.2024 18:10
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KAPADOKYA Alan Başkanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili olarak, komisyon üyeleri Göreme Açık Hava Müzesi ile Zelve Paşabağları'nda incelemelerde bulundu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından Göreme Açık Hava Müzesi ve Paşabağları Ören Yeri'nde incelemelerde bulundu. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Sayın Bakanımızın da tensipleriyle peribacalarında bir restorasyon süreçleri başlattık. Aynı zamanda Paşabağları gibi bölgede ziyaret edilen tüm ziyaret noktalarında ören yeri çevre düzenleme projelendirme aşamasına geldik. Bu kapsamda önümüzde sorun oluşturan, nasıl müdahale edilmesi noktasında bir bilenene danışmamız gereken konular vardı. Bunlardan biri de Paşabağları'nda şapkası düşmekte olan peribacası ve Göreme Açık Hava Müzesin'deki freskolu kiliselerin, özellikle iklimsel sebeplerden dolayı su almasına sebebiyet veren çatlakların üzerinde yapılan kaplamalara nasıl müdahale edilmesi gerektiği gibi önemli ve kritik noktalarda hocalarımızla ve STK temsilcileriyle istişarelerimizi tamamladık. Çok verimli geçti, çok güzel sonuçlar elde ettik" dedi.

'ŞAPKANIN DOĞAL YOLLARLA DÜŞMESİ DAHA DOĞRU'

İnceciköz, açıklamasında, "Şapkası düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan peribacası ile incelemelerde bulunan UNESCO Milli Komisyonu üyeleri, ağırlıklı olarak bunun doğal bir oluşum olduğunu, doğası gereği peribacalarının oluştuğu, zamanla yıprandığı, bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini ve burada doğal seleksiyonun bulunmasının önemli bir durum olduğunu ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer. Ziyaretçileri etkilemeyecek şekilde şapkanın düşme ihtimaline karşı gerekli tedbiri alarak, ziyaretçileri bir noktada buradan uzaklaştırarak, şapkanın doğal yollarla düşmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler. Sonuç bildirgesinde bunu hocalarımıza da imzalattık. Biz bunun çalışmasını Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitemizin öğretim üyeleri birlikte kayanın hangi yöne nasıl ivmeyle düşebileceğinin çalışmasını birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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