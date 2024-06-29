Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'da, turistlere bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle hafta başına kadar yapılamayacak.
Göreme beldesi ve Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan sabahın erken saatlerinde havalanarak, turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülmesini sağlayan balon turu, hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji verilerine göre, bölgede etkisini sürdürecek rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yarın da yapılamayacak.
Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.
Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
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