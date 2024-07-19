Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı. Balon turlarının rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

19.07.2024 09:25
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Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Kapadokya'da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.

Balon turlarının rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turları Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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