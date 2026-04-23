Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonlarının Gizli Kahramanları

Kapadokya'da turistlere farklı bir deneyim sunan sıcak hava balon turunun görünmeyen kahramanları "yer ekibi", uçuşun başından sonuna kadar her aşamada aktif rol alıyor.

Her sabah gün doğumunda düzenlenen ve doğal güzelliklerin kuşbakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara, bölge turizmine cazibe katıyor.

Kapadokya semalarında aynı anda 120 pilot gökyüzünde mesaideyken yerde de 650 kişilik kadro, balonların güvenli şekilde hazırlanması, uçuşu ve iniş sürecinin sorunsuz tamamlanması için uğraş veriyor.

Her balon için 5 kişiden oluşan yer ekibi, gece tur vaktinden saatler önce firmada buluşarak günün hazırlıklarını yapıyor.

Sepet, yakıt tüpleri, fan ve diğer malzemeleri araçlara yükleyen ekipler, konvoy halinde kalkış alanlarına doğru yola çıkıyor.

Belirlenen kalkış noktalarına ulaşıldığında, ekipler balonu uçuşa hazırlamak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kurulumu, uçuşa hazır hale getirilmesi ve güvenli inişten sorumlu ekiplerin sepeti ve kubbeyi yerleştirip önce fan ile ardından da pilotun brülörü ateşlemesiyle şişirilen balon, böylece yükselmeye hazır hale getiriliyor.

Gün doğumunda alana gelen yolcuları sepete alan ekiplerin son güvenlik kontrollerini tamamlamasıyla sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseliyor.

Yerden gökyüzündeki trafiği takip ediyorlar

Havalandıktan sonra araçlarıyla gökyüzündeki trafiği takibe başlayan ve rüzgarın yönüne göre sürekli pozisyon değiştiren yer ekipleri, pilotla telsiz aracılığıyla iletişim halinde kalarak uçuş güvenliğine de katkı sağlıyor.

Peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat süzülen sıcak hava balonları inişe geçtiğinde yer ekipleri, balonun doğrudan römork üzerine inmesini sağlamak için büyük çaba harcıyor.

Yere indikten sonra kubbe içindeki sıcak havanın boşaltılmasını sağlayan ekipler, meşakkatli çalışmayla zemine serdikleri balonu düzenli şekilde toplayarak katlama işlemini gerçekleştiriyor.

Ekipler, topladıkları balon ve ekipmanları, yeniden firma garajına götürerek sonraki günkü uçuş için son kontrolleri yapıyor.

"Bizim işimizin en hassas kısmı iniş zamanı"

Yer ekibi şefi Kazım Tilli, AA muhabirine, disiplin ve azimle çalışan yer ekibinin balon turu hizmetindeki önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Balonun uçuş öncesi ve sonrası zamanı iyi kullanarak çalıştıklarını ifade eden Tilli, inişte arazi şartlarına göre zorluk yaşadıklarını anlattı.

Tilli, yer ekibine girebilmek için belirli eğitimler aldıklarını ve zaman içinde pratik yaparak ustalaştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gün doğumuna balonu hazırlamak için yaz döneminde saat 02.30, kışın ise 04.30 gibi evimizden işimize geliyoruz. Balonları alana getirip pilotların söylediği konumlara götürüyoruz, pilotlar eşliğinde hazırlıklarını yapıyoruz. Bizim için en önemlisi kontrollerdir. Yön ipleri, kumaşta sökük gibi şeyleri önemle takip ediyoruz. Gelen yolcuları balona bindirip, onların güvenli bir yolculuk yapmasını sağlıyoruz. Bizim işimizin en hassas kısmı iniş zamanı. Tam iniş esnasında yavaşlatma bizim işimiz. Hava sakin olursa direkt römork yapabiliyoruz ama rüzgarlı havalarda bizim takviyemiz gerekebiliyor. Balonu uçuran pilot ama biz de yerdeki gözüyüz. Bir pilotun gizli kahramanı, müşterilerin koruyucusu gibi yerden takip ederiz. Sürekli pilotla iletişim halinde oluruz."

"Balon turu A'dan Z'ye bir takım çalışması"

Yer ekibinden Sefa Çalış da Kapadokya'nın özel bir turizm destinasyonu olduğunu, kendilerinin de bölgedeki en özel aktivitede görev almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İşini yaklaşık 9 yıldır severek yaptığını ifade eden Çalış, "Turistler genelde pilotları tanır, biz de aynı zamanda pilotlara yardımcı yer ekibiyiz. Biz de pilotların yerde gören gözüyüz. Onların göremediği yerde, onlarla irtibatlaşıp yardımcı oluyoruz. İnişine yardımcı oluyoruz." dedi.

Pilotlardan Tankut Demir ise balon turunun bir ekip işi olduğunu anlattı.

Balonun hazırlanmasının ardından gökyüzüne yükseldiklerinde hava trafik takibi için de yer ekibinden bilgi aldıklarını dile getiren Demir, "Misafirlerimizin doya doya gökyüzünde diğer balonlarla ve bu manzarayla beraber uçuş yapması bizim için mutluluk verici. Ülkemizin ve bölgemizin tanıtımı açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz, gurur duyuyoruz. Yer ekibi bizim işimizi tamamlıyor, biz de onların yapmadığı diğer kısmı tamamlıyoruz. Balon turu için A'dan Z'ye bir takım çalışması diyebiliriz." ifadelerini kullandı.