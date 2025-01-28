Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonuna Binen Turist Sayısı Rekor Kırdı

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2024 yılında sıcak hava balonuna binen turist sayısının 769 bin 814 olduğu açıklandı. Nevşehir Valisi Ali Fidan, "İlk defa 700 binlerin üzerine çıkıldı ve tüm zamanların rekoru kırıldı" dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya'da 2024 yılında sıcak hava balonuna binen yerli ve yabancı turist sayısını açıkladı. Vali Fidan, "Kapadokya bölgemiz balon uçuşlarının en yoğun olduğu ve belki de dünyadaki en önemli noktalardan birisi. Her gün 3 binin üzerinde insan Kapadokya'da balona binerek, Kapadokya'nın büyüleyici güzelliğini havadan izleme şansını yakalıyor. Tabii ki sadece binenler açısından değil bu görsel şöleni izlemek için de binlerce insan seyir tepelerinde yerini alıyor. Kapadokya bölgesi 200 günün üzerinde uçuş yapılan yegane bölgelerden birisi" diye konuştu.

'BÖLGEMİZ YENİ REKORLARI EGALE EDECEK'

İstatistiki rakamlara değinen Vali Fidan, "2023 ile 2024 yıllını kıyasladığımızda yine tüm zamanların rekoruna şahitlik ediyoruz. 2023 yılında 218 gün uçuş olmuş ve yaklaşık 622 bin kişi balona binmiş. 2024 yılında ise 236 gün uçuş yapılmış olup yaklaşık 770 bin kişi balona binerek, bir rekora imza atılmış oldu. İlk defa 700 binlerin üzerine çıkıldı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Ben bu başarılı sonucun elde edilmesinde katkısı olan sektörün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bölgemiz bu anlamda yeni rekorları egale edecek" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,