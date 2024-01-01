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Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024 Yılına Coşkuyla Girdi - Son Dakika
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Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024 Yılına Coşkuyla Girdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, 2024 yılına coşkuyla girdi. Yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterilen mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle eğlenceli bir şekilde yeni yılı karşıladı.

01.01.2024 - 12:34,
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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2024 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle doyasıya eğlendi. (DHA)

Kapadokya\'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024 Yılına Coşkuyla Girdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kapadokya'da Yerli ve Yabancı Turistler 2024 Yılına Coşkuyla Girdi - Son Dakika
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