Kapadokya Karla Beyaza Büründü

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TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, beyaz manzarayı fotoğrafladı.

Kapadokya'ya İzmir'den gelen Pelin Karaca, "Bir kaç gündür kamp yapıyoruz. Dün gece yattık sabah böyle bir manzarayla uyandık. Çok güzel keyifliydi. Donuyorum. İzmir'den geldiğim için böyle şeylere alışkın olmadığını söyledi" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,