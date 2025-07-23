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Kapadokya Sıcakları Etkiliyor

Kapadokya Sıcakları Etkiliyor
23.07.2025 13:14
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Kapadokya'da aşırı sıcaklar, turistleri otel odalarına hapsederken, atları serinletme önlemleri alınıyor.

Kapadokya'ya gelen turistler, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle öğle vaktinde otel odalarında dinlenmeyi tercih ederken, tur aktivitelerinde kullanılan atlar da suyla serinletiliyor.

Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava, Nevşehir ve çevresinde de etkili oluyor.

Özellikle öğle vakti, peribacalarıyla kaplı turistik merkezlerde sakinlik yaşanırken, turistler gün doğumu ve gün batımındaki tur etkinliklerine ilgi gösteriyor.

Bazı turistler ise bunaltıcı sıcağa aldırış etmeden ATV arazi araçları veya yaya olarak vadileri keşfetmeye devam ediyor.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kapadokya Atçılık Kültür Derneği Başkanı Mehmet Uçman, AA muhabirine, öğle saatlerinde sıcağın etkisini artırmasıyla çiftliklerdeki atların suyla serinletildiğini belirtti.

Tur aktivitelerini bu dönemde çoğunlukla gün doğumu ve gün batımı vakitlerinde düzenlediklerini kaydeden Uçman, "Özellikle öğle saatleri Kapadokya'da oldukça sıcak oluyor. Sıcak havadan atlar da olumsuz etkilenebiliyor. Bizim de çözümler üretmemiz gerekiyor. Atlara su tutarak serinletiyoruz. Gün içindeki bölge gezileri devam ediyor ama akşam serinliğinde aktiviteler yoğunlaşıyor." dedi.

At bakıcısı Rıza Naimi de atların aşırı sıcaklardan zarar görmemesi için gölgede tuttuklarını ve zaman zaman suyla yıkadıklarını ifade etti.

Bölgede doğa yürüyüşü yapan Fransız turist Sabina Marche ise otelden ayrıldıktan sonra yürüyerek vadilerde gezinti yaptıklarını belirterek, bunaltıcı sıcakların kendileri için yorucu olabildiğini ama çantalarında suyu eksik etmediklerini dile getirdi.

Mari Dubois de güneş altında zorlansalar da bölgeyi keşfetmekten geri durmadıklarını ifade ederek, "Kapadokya'da sıcak nedeniyle yavaş yavaş yürüyüş yapıyoruz. Sıcak ve kuru hava beni çok zorluyor. Aslında nemli havayı tercih ederim. Burada akşam vakitlerinde sıcak azalıyor biz de toparlanma imkanı buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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