Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, işçi servisinin OSB giriş takına çarpması sonucu 19 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 59 S 2410 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Fatih Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu OSB giriş takına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü E.K. ve araçta bulunan 18 işçi, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da İşçi Servisi Kaza Yaptı: 19 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?