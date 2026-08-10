Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kapaklı, Çorlu ve Süleymanpaşa'da yapılan uyuşturucu denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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