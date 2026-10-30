Kapaklı'da YADES etkinliğinde yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yaşlılar ile ilkokul öğrencileri "Kapaklı'nın Çınarları Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Kapaklı Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında düzenlenen etkinlikte, farklı kuşaklar arasında iletişim kurulması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Programda yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verilirken, şiirler okundu, hikayeler anlatıldı ve maniler paylaşıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, buradaki konuşmasında, geçmişin kıymetli birikimini çocuklarla buluşturduklarını belirtti.

Büyüklerin tecrübelerini çocukların heyecanıyla bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade eden Çetin, kültürel değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.