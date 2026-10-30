Kapaklı'da YADES etkinliğinde yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kapaklı'da YADES etkinliğinde yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kapaklı'da YADES kapsamında düzenlenen 'Kapaklı'nın Çınarları Buluşuyor' etkinliğinde yaşlılar ile ilkokul öğrencileri bir araya geldi. Programda yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verilirken şiirler okundu, hikayeler anlatıldı ve maniler paylaşıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yaşlılar ile ilkokul öğrencileri "Kapaklı'nın Çınarları Buluşuyor" etkinliğinde bir araya geldi.

Kapaklı Belediyesince, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında düzenlenen etkinlikte, farklı kuşaklar arasında iletişim kurulması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Programda yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verilirken, şiirler okundu, hikayeler anlatıldı ve maniler paylaşıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, buradaki konuşmasında, geçmişin kıymetli birikimini çocuklarla buluşturduklarını belirtti.

Büyüklerin tecrübelerini çocukların heyecanıyla bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade eden Çetin, kültürel değerleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
TekirdağGüncelEğitimYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim Menajerinden itiraf Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:46:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kapaklı'da YADES etkinliğinde yaşlılara dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android