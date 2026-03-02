Kapaklı'daki Kreşte Şiddet İddiası Davası Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çocuklarının şiddet gördüğü iddia edilen aileler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, çocuklara uygulanan şiddet görüntüleri izletildi. Ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı.

Duruşmaya katılan öğrenci velisi N.Ç, sorumluların hak ettikleri cezayı almasını beklediklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Ağustos 2022'de çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu. Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Görüntülerin iddiaları doğrulaması nedeniyle öğretmenlerin görevlerine son verilmişti.

Görüntülerde söz konusu darpla suçlanan öğretmenlerin bazı öğrencilere sert davrandıkları, bazı öğrencileri itip kaktıkları görülmüştü.

Öğretmenlerin ardından kreş idarecilerinin de görevlerine son verilmişti.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede öğretmenler S.M. ve B.Y. hakkında, "Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle silahla kasten basit yaralama", "Zincirleme kötü muamele" suçlarından, kreş müdürü E.Y. ile müdür yardımcısı T.K. hakkında ise "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan hapis cezası talep edilmişti.