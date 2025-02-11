Kapaklıpınar Köyü\'nde Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncel

Şarkışla ilçesi merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Kapaklıpınar köyünde yoğun kar yağışı etkili oldu. Son yılların en sert kış mevsiminin yaşandığı köyde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti, yol kapandı. Muhtar Ünal Yıldırım'ın haber vermesiyle bölgeye gelen karla mücadele ekipleri iş makineleriyle köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Yoğun kar yağışı nedeniyle köyde bazı evlerin ve ahırların girişleri kapandı. Köylüler küreklerle karları temizleyerek ev ve ahırlara ulaştı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,