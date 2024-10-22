Kapaklıspor, TED Ankara\'yı Son Saniyede Yendi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Kapaklıspor sahasında TED Ankara Koleji'nin son salise basketi ile 88-87 mağlup etti.

Çerkezköy OSB Spor Salonunda oynanan mücadeleye Kapaklıspor sahaya Erkan, Shaver, Cem, Thomas, Kürşat beşi ile çıkarken konuk ekip TED Ankara Gueye, Mustafa Baştürk, Florence, Kutay ve Berkay beşi ile sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısında her iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu.

Kapaklıspor seyircisinin desteğini de arkasına alarak Thomas ve Shaver'in elinden bulduğu sayılarla maçı önde götürdü. Konuk ekip TED Ankara ise Gueye, İlker Tunalı'DAN bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve ilk yarı 41-40 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Kapaklıspor, Amerikalı uzunu Thomas'ın elinden bulduğu 3 sayılık atışlarla skor üretti. TED Ankara'da İlker Tunalı, Gueye ve Florence takımlarına skor katkısı sağlarken 3. çeyreği önde kapattı. Son çeyrek kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. TED Ankara, maçı uzun süre önde götürmesine rağmen son dakikalarda Kapaklıspor, ürettiği skorlarla maça ortak oldu. Maçın son saniyesinde TED Ankara köşeden bulduğu üçlükle skoru 87-85'e getirdi.

Maçın son anda basketbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Kenardan oyuna başlayan Kapaklıspor'da Cem Han, saliseler kala attığı üçlükle maçı 88-87'ye getirdi ve maçı Kapaklıspor kazandı.