Kapalıçarşı'ya Vali Gül Ziyareti - Son Dakika
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Kapalıçarşı'ya Vali Gül Ziyareti

Kapalıçarşı\'ya Vali Gül Ziyareti
03.07.2026 12:41
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya gelip talepleri dinledi ve restorasyonları değerlendirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı'yı ziyaret etti. Gül, ziyaretin ardından Dua Meydanı'nda esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dua Meydanı'na geçen Vali Gül, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden Gül, talep ve önerileri dinleyerek Kapalıçarşı'nın mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'KAPALI ÇARŞI'NIN ÇATISI RESTORE EDİLDİ'

Ziyaret sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kapalıçarşı biraz önce söylediğiniz gibi dünyanın sayılı ticari mekanlarından bir tanesi. Burada da bin yıllardır faaliyetlerine devam ediyor. Kapalıçarşı sadece dükkanı açtığın dükkanı kapattığın gibi değil, bir ruhu var. Gördüğünüz gibi de her cuma meydanda esnaflar bir araya gelerek dua ediyorlar. Bizler de bugün hem yeni yönetime hayırlı olsun demek için geldik hem de duaya iştirak etmek için geldik. O duanın mantığı da helalinden, bereketli, hayırlı kazançlar istemek. Dolayısıyla da aslında Kapalıçarşı'daki o çıraklıktan başlayan, kalfalığa gelen, ustalığa gelen el işçiliğinin ön planda olduğu sistem esnaflık olarak da halen devam ediyor. Buraya gelen kişiler annelerinin babalarının yanında, çocukluğundan başlayarak o esnaf ruhuyla yetişiyorlar. Birini övmek için adam esnaf adam, düzgün adam derler. Kapalıçarşı'da o esnaflığı, düzgünlüğü memnuniyetle görüyoruz. Aynı zamanda da tabii hayat devam ediyor. Ufak tefek restorasyonlar yapılıyor, ihtiyaçlar oluyor. Onları da Fatih Belediyemizle, Kapalıçarşı Yönetimi, Valilik hep birlikte o restorasyonları da yapıyoruz. Çatıyı gördük. Gelmişken size de tavsiye ederiz. Çok güzel. Restorasyondan sonra yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin gelip fotoğraf çektirdiği, etrafı seyrettiği bir mekan haline gelmiş. Özetle Kapalıçarşı'nın içi kıymetli, dışı kıymetli, çatısı kıymetli, her tarafı kıymetli. En kıymetlisi de esnaflarımız" şeklinde konuştu.

'OTOPARK SAYILARINI ARTTIRACAĞIZ'

Davut Gül, "Sur içinde, Tarihi Yarımada'da biliyorsunuz araçla girmek çıkmak belli bir meşakkati var. Onunla ilgili bizim yapacağımız, katkı sunacağımız konularda elbette seve seve yaparız ama tarihi mekanların olduğu yerlerde herkesin araçla gelip gidemeyeceğini de takdir edersiniz. Biraz yürüyeceğiz, biraz otopark sayılarını arttıracağız, biraz toplu taşımayı arttıracağız. Belediyelerimizle birlikte bu konuyu da koordine ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapalıçarşı'ya Vali Gül Ziyareti - Son Dakika

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